Оставленная без присмотра пятилетняя девочка выпала из окна в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 марта. Малолетний ребенок выпал из окна многоэтажки на крышу аптеки. Инцидент произошел на улице Туристской.

Малышка осталась дома одна на некоторое время. Ее бабушка ушла в этот момент в поликлинику. Ребенок открыл окно в квартире на 13 этаже и выпал из него на крышу пристройки. Трагедия произошла на глазах очевидцев. Спасти пострадавшую не удалось, она умерла еще до приезда медиков, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Прибывшие на место полицейские зафиксировали смерть ребенка. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства происшествия будут установлены специалистами. Вероятно, родственницу погибшей привлекут к уголовной ответственности.