Иностранец заявил об избиении сотрудниками ГИБДД в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 марта. Гражданина Таджикистана «избили» после конфликта на дороге. Он заявил, что получил травмы якобы от полицейских.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, в больницу обратился 22-летний иностранец. При обследовании медики зафиксировали у него травмы головы. Молодой человек рассказал, что его избили автоинспекторы, которые остановили его машину на проезде проспекта Культуры для проверки документов.

Между сотрудниками и водителем возникла конфликтная ситуация по неустановленным причинам. Повторная экспертиза опровергла получение травм. Проводится служебная проверка, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего.

Пятеро неизвестных ради кепки избили подростка у станции метро на севере Петербурга, сообщал ФАН. В правоохранительные органы обратилась мать 17-летнего жителя Северной столицы. С ее слов, на сына напали злоумышленники и отобрали у него белую кепку.