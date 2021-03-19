Водитель грузовика случайно наткнулся на труп возле завода в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 марта. На КПП бетонного завода на улице Чугунной найден труп мужчины. По предварительной информации, погибшему было 66 лет.

Бездыханное тело мужчины нашел водитель машины, которая везла песок на бетонный завод, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Сотрудник завода после обнаружения трупа вызвал скорую медицинскую помощь.

Прибывшие на место медики констатировали смерть. При осмотре врач на обнаружил на трупе внешних признаков насильственной смерти. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Обглоданную животными ногу нашел житель Волгоградской области во время прогулки, сообщал ФАН. Мужчина обратился в полицию. Правоохранители при осмотре места происшествия нашли еще одну часть тела, а затем череп с нижней челюстью без следов повреждений.