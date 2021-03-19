В Петербурге займутся благоустройством пляжной зоны в парке 300-летия

Санкт-Петербург, 19 марта. Власти Петербурга обсудили благоустройство береговой зоны в Приморском районе с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером.

Работы по улучшению территории парка 300-летия планируют вести при поддержке «Газпрома». В этом районе также собираются наладить инфраструктуру для занятий спортом и отдыха. Зеленые насаждения будут интегрировать в единый архитектурный ансамбль, в который войдут стадион «Газпром Арена» и «Лахта-центр».

В Смольном на встрече с главой корпорации поднимали тему программы развития газоснабжения и газификации Петербурга на 2021-2025 годы. Внедрение сетевой газификации планируется завершить к 2026 году. Количество газозаправочных станций увеличится до 25, передает пресс-служба администрации города.

Ранее сообщалось, что в центре Северной столицы появится еще 71 платное парковочное место. Проектирование будет длиться в течение первой половины 2021 года, заявили в «Городском центре управления парковками».