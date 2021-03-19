Власти Петербурга сообщили об изменившемся порядке расселения коммуналок

Санкт-Петербург, 19 марта. Программа расселения коммунальных квартир в Санкт-Петербурге претерпела ряд изменений. Об этом рассказал председатель Жилищного комитета Виктор Борщев.

На текущий момент в Северной столице остается порядка 65 тыс. коммуналок. При этом только треть из них с жильцами, которые ожидают своей очереди на улучшение жилищных условий. В Жилищном комитете ради более эффективного использования средств в рамках программы по расселению приняли решение внести несколько изменений.

«До настоящего времени программа предусматривала возможность оказания содействия гражданам в улучшении жилищных условий и без того, что в конечном итоге она становится отдельной. Теперь деньги в первую очередь будут направляться туда, где в результате будет получаться отдельная квартира», — сообщил Борщев в беседе с «Петербургским дневником».

Наряду с этим будут введены равные возможности для расселения как многокомнатных, так и малонаселенных коммунальных квартир. В случае с многонаселенными коммуналками будут использоваться определенные преференции.

В Томске тем временем жильцов аварийных домов планируют расселить в новый строящийся микрорайон. На участке площадью 27 га возведут девять десятиэтажных домов.