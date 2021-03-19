Партия вакцины от коронавируса объемом 15,3 тысячи доз поступила в Петербург

Санкт-Петербург, 19 марта. Партия в 15,3 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции поступила в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в администрации города.

Ранее несколько пунктов вакцинации приостановили прививочную кампанию в связи с недостатком препарата. Сегодня в город поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Ее доставили на центральную фармацевтическую базу. Каждая ампула содержит по одной дозе препарата.

До этого немецкий иммунолог Штефан Кауфманн призвал одобрить российский препарат от коронавируса к использованию в странах Евросоюза. Вакцину разработали специалисты НИЦ им. Гамалеи.