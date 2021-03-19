Петербургские врачи проверили на коронавирус 24 315 человек за сутки

Санкт-Петербург, 19 марта. Тестирование на коронавирусную инфекцию в Петербурге за минувшие сутки прошли 24 315 человек, сообщает оперативный штаб по мониторингу за распространением COVID-19.

Единая региональная информационно-справочная служба за сутки обработала 13 433 вызова, связанных с вопросами по COVID-19. Кроме того, волонтерское движение «Мы вместе» с 5 октября пополнилось 1435 новыми участниками. Активисты выполнили за это время 6215 заявок. Нуждающиеся в помощи петербуржцы могут оставить запрос, позвонив на телефон горячей линии — 8-800-200-34-11.

Всего с начала октября прошлого года гуманитарную помощь получили 191 503 жителя Петербурга. Волонтеры помогали пожилым людям и малообеспеченным многодетным семьям, доставляя продуктовые наборы.

Переболевшие коронавирусом граждане могут пройти реабилитацию в петербургских стационарах. По последним данным, этой услугой воспользовались более 10 тыс. человек.