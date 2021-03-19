Прожиточный минимум петербуржцев стал выше, чем федеральный

Санкт-Петербург, 19 марта. Власти Санкт-Петербурга установили новый прожиточный минимум и приняли поправки в Социальный кодекс.

В Смольном подписали постановление, после вступления в силу которого прожиточный минимум петербуржцев стал выше, чем у остальных граждан России.

Средняя сумма федерального прожиточного минимума составляет на сегодня 11 650 рублей. Прожиточный минимум в Петербурге после изменений составляет 11 910 рублей на душу населения. Для трудоспособных граждан это 13 073,8 рубля, для детей — 11 607,5 рубля, пенсионерам отведена сумма в 9 664,1 рубля.

Кроме того, приняты поправки в Социальный кодекс. Теперь пособия на детей от 3 до 7 лет будет скалироваться от размере дохода в семье.

Депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок ранее предложил улучшить «закон о тишине» и передать полиции право составлять протокол о нарушителях.