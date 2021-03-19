Петербуржцам удалось запечатлеть мартовское северное сияние

Санкт-Петербург, 19 марта. Петербуржцы смогли насладиться мартовским северным сиянием, которое появилось в небе над Ладожским озером в минувший четверг.

Это природное явление можно было наблюдать после 22:00. Так, охотники за северным сиянием из Aurora Hunters поехали на ладожский пляж, однако место оказалось не слишком удачным.

В своем Telegram-канале они рассказали, что пришлось столкнуться с рядом трудностей. Например, сильно мешал моргающий фонарь у проходной военной части.

«Ужасные фары машин с дальним светом, стоящих в ожидании небесного шоу, которое на самом деле боится даже экрана фотокамеры. Неудивительно, что поймать изумрудные переливы сложно», — подчеркнули петербуржцы.

Для успешной охоты они посоветовали следить за фактическими графиками солнечного ветра и опираться именно на них. Однако специалисты все же поделились видео с невероятно красивым природным явлением.

Наблюдать за северным сиянием лучше всего за чертой города, вдали от яркого освещения. Об этом рассказала глава ассоциации охотников за северным сиянием Наталья Крапкина.

Петербургскому фотографу в начале марта также удалось сделать уникальные фотографии северного сияния над Ладожским озером. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», автор снимков Гумар Зайнуллин рассказал, что сфотографировать это явление достаточно сложно.