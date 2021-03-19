В Петербурге задержали сотрудницу колледжа за получение взятки

Санкт-Петербург, 19 марта. Начальница отдела экономического развития колледжа задержана правоохранительными органами по подозрению в получении взятки в размере 100 тысяч рублей.

Сотрудница колледжа сдавала в аренду спортивный зал, не заключив при этом договор. Однако деньги от сделки она получала, сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«По версии полиции, женщина предоставила в аренду помещения физкультурно-оздоровительного комплекса учреждения, не заключив при этом соответствующий договор. За свои услуги она получила вознаграждение в размере 100 тысяч рублей, — отметили в полиции.

Против 38-летней сотрудницы возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Петербургская полиция недавно огласила статисту по взяткам. Дела о взятках составляют половину коррупционных преступлений региона. Средняя сумма взяток выросла на 65% по сравнению с 2019 годом.