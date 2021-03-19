Петербург в пятницу ожидает снежная и холодная погода

Санкт-Петербург, 19 марта. Жителей Петербурга 19 марта ожидает выпадение снега и похолодание. О таком прогнозе рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Погодные условия в Северной столицу в пятницу окажутся под влиянием тыловой части циклона, который медленно направляется в сторону Поволжья по югу европейской части России. В связи с этим в городе весны пока не наблюдается.

Наряду с этим в Петербурге прогнозируется переменная облачность. Местами возможно выпадение небольшого количества снега. Температура днем упадет до −5 градусов, а в Ленинградской области этот показатель окажется около −7 градусов. Такие значения примерно на 4-5 градусов ниже нормы.

Ветер подует северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти, составив 767 мм рт. ст.

Москвичам тем временем пообещали небольшой снег и плюсовую температуру. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в пятницу днем уличные термометры покажут 0...+2 градуса.

В Подмосковье до середины следующей недели ожидается снег и гололед, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В связи с этим специалисты составили рекомендации, как справиться с непогодой и не стать жертвой скользкого асфальта.