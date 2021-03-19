Музей городской скульптуры переедет в новое место на Невском проспекте

Санкт-Петербург, 19 марта. Новое помещение петербургскому музею городской скульптуры выделено в здании бывшего бизнеса–центра «Строгановский» на Невском проспекте.

Музей городской скульптуры недавно освободил помещение на втором этаже Благовещенской церкви в Александро-Невской лавре. Новую локацию он займет в центре Петербурга на Невском проспекте по указу комитета имущественных отношений.

Площадь нынешнего здания для музея составляет более 400 квадратных метров. За ним оно закрепляется на правах оперативного управления.

Новая площадка стала наиболее подходящим для показов современного искусства, считают сотрудники музея. Однако не исключено, что в обновленном месте также будут демонстрировать коллекции из фондов музея.

Недавно в Севастополе открылась выставка к годовщине Крымской весны. Экспозиция получила название в честь праздника ― «Крымская весна».