Житель Новгорода воспользовался состоянием петербурженки и лишил ее двух квартир

Санкт-Петербург, 18 марта. Сотрудники полиции задержали в Петербурге уроженца Новгорода. Ранее судимый мужчина подозревается в мошенничестве, с помощью которого он завладел недвижимостью.

К стражам порядка обратилась горожанка и рассказала, что ее незаконно лишили права собственности на две квартиры. По словам заявительницы, неприятности начались после знакомства с человеком, чьих личных данных она даже не знала. Этому предшествовала смерть матери, из-за чего пострадавшая находилась в подавленном состоянии, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Женщина периодически приводила нового любовника к себе домой. Она считает, что именно в этот момент из ее квартиры были украдены правоустанавливающие документы. Она также отметила, что новый возлюбленный вывез ее на дачу, адрес которой она не знает. Там она пробыла чуть больше года. В январе 2021 года заявительница с удивлением узнала, что две ее квартиры принадлежат другому человеку. Он их приобрел у мужчины, который по доверенности представлял владелицу.

В дальнейшем выяснилось, что тем самым продавцом и был сожитель потерпевшей. Проверка показала, что доверенность не была оформлена у реального нотариуса. Да и подпись доверителя не принадлежала владелице недвижимости.

Стражи порядка установили личность подозреваемого в афере. При обыске у него нашли копии паспортов и документов на чужое имущество, ключи и сотовые телефоны.

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