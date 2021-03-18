Синоптики пообещали жителям Петербурга теплую погоду на следующей неделе

Санкт-Петербург, 18 марта. Стабильная теплая погода установится в Петербурге уже на следующей неделе, заявил синоптик Александр Колесов.

Несмотря на постоянно меняющуюся погоду и снег, весна придет в Петербург уже во второй половине марта. Такое заявление сделал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«С 24 марта в городе установится стабильно теплая погода. Горожане наконец-то смогут снять пуховики и начать радоваться солнцу», — заявил он.

Сегодня метеорологи рассказали о погоде, которая ожидается на этих выходных в Москве. По их словам в ближайшие дни в столицу придет долгожданное тепло. Оно будет вызвано антициклоном.