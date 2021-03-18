Девелоперы Петербурга создали Триумфальную арку в честь воссоединения Крыма с Россией

Санкт-Петербург, 18 марта. Петербургские мастера возвели в городе Триумфальную арку в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

За основу был взят образ возведенной в 82 году нашей эры Триумфальной арки Тита, которая стоит в Риме. Завершить объект планируется к 2024 году, пишет «Петербургский дневник».

«Идея моя. В новом квартале должны быть доминанты, общественные пространства, объекты, которые формируют смыслы и обеспечивают узнаваемость территории. Была задумана доминанта в квартале в виде классической арки. С другой стороны, триумфальные события редки. Самое близкое из них – это воссоединение Крыма с Россией»,— пояснил инвестор Михаил Голубев, которому принадлежит идея возведения конструкции.

Арку разместили в Прибрежном квартале поселка Лисий Нос. В данный момент сама конструкция готова на 100%, а концепция наружного декора будет определена в рамках архитектурного конкурса. Теоретически ее можно использоваться и как жилое помещение, но создатели склоняются к созданию в ней частного музея.

Россияне всей страной отмечают седьмую годовщину воссоединения Крыма с РФ. К торжествам и поздравлениям присоединились все регионы России. К поздравлениям присоединилась и Останкинская телебашня, которая «поздравила» полуостров с возвращением домой весьма оригинальным способом.