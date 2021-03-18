Уроженец Таджикистана ради родственника пытался «купить» полковника МВД в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 марта. Правоохранители Петербурга проводят проверку по факту попытки подкупа офицера МВД. К этому может быть причастен 51-летний уроженец Таджикистана.

По данным источника ФАН, мигрант решил помочь своему родственнику избежать судебного разбирательства. Тот обвинялся в нарушении миграционного законодательства. Уроженец Таджикистана попытался решить вопрос через полковника МВД. За услуги он предложил силовику 12 тыс. рублей.

В Москве суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам Следственного комитета. Во время работы в правоохранительном органе они попались на взятках, сообщал ФАН.