Петербургские набережные и Литейный мост начнут ремонтировать в апреле

Санкт-Петербург, 18 марта. Водителей Санкт-Петербурга ожидают ограничения на дорогах из-за ремонта набережных и Литейного моста, сообщил гендиректор Центра транспортного планирования Рубен Тертерян.

Реконструкция Литейного моста является серьезным вызовом для городских служб. Помимо ремонта этого важного объекта планируется провести работы на Песчаной, Ушаковской и набережной Черной речки. Их необходимо привести в порядок до начала чемпионата мира и Европы и Петербургского экономического форума, добавил Тертерян.

Городские службы постараются минимизировать возможные неудобства для автомобилистов. Организовать работы в июне не получится из-за предстоящих масштабных мероприятий, поэтому ремонт дорог проведут в апреле, а затем после 15 июля и до конца агротехнического года.

Жителей Петербурга также предупредили об ограничении движения под мостом через реку Кузьминка. Там тоже запланирована реконструкция, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.