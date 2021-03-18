Полиция задержала 29-летнюю «закладчицу» из Ленинградской области

Санкт-Петербург, 18 марта. Больше килограмма наркотических веществ изъяли при обыске квартиры подозреваемой. Также в квартире обнаружили мобильные телефоны, компьютер и все необходимое для фасовки «товара».

Задержанная была замешана в деле о распространении синтетических наркотических веществ, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Следствие сообщает, что женщина была связана со сбытом веществ, а именно исполняла роль «закладчицы», ездила по районам и размещала подготовленный товар в заранее оговоренных местах.

Изъятые вещества отправлены на экспертизу. Следствие проводит проверку по выявлению сообщников продавца наркотиков, а также поставщиков, каналов распространения и выявлению личностей покупателей.

Молодой человек из Красногорска попал в больницу в тяжелом состоянии, отравившись наркотиками, купленными через интернет, сообщал ФАН.