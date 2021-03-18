Пятеро неизвестных ради кепки избили подростка у станции метро на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 18 марта. Инцидент произошел у входа станции метро «Гражданский проспект». Несколько злоумышленников избили школьника и отобрали у него кепку.

В правоохранительные органы обратилась мать 17-летнего жителя Петербурга. С ее слов, на сына напали пять человек. Молодые люди избили подростка и отобрали у него белую кепку.

Юношу госпитализировали в пятое нейрохирургическое отделение со множественными гематомами и ушибами. В настоящее время его состояние оценивается как средней тяжести, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Полицейские устанавливают личности нападавших.

После проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Псковские подростки записали на видео кадры избиения своего сверстника. Конфликт произошел из-за девушки, сообщал ФАН.