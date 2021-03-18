Торжественную регистрацию новорожденных возобновили в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 марта. Впервые с начала пандемии в Санкт-Петербурге провели торжественную церемонию регистрации новорожденных, сообщили в пресс-службе Смольного.

Памятный знак «Родившемуся в Санкт-Петербурге» выдали трем петербургским семьям. Двое новорожденных стали первенцами, а один младенец оказался у родителей уже пятым ребенком. Торжественная церемония регистрации прошла в Северной столице впервые с начала пандемии коронавируса, говорится в сообщении.

Родителям пожелали терпения в нелегком деле воспитания малышей, а детям – здоровья. В последнее время власти города направили больше сил для укрепления института семьи. Согласно новому постановлению, помощь для пар с детьми станет адресной. Ее смогут получить особенно нуждающиеся семьи.

Городское правительство также намерено развивать свадебный туризм. Планируется, что зарегистрировать брак в Северной столице теперь смогут не только петербуржцы, но и жители других городов. Оформить заявку можно будет в режиме онлайн.