Реабилитацию после коронавируса в Петербурге прошли более 10 тысяч человек

Санкт-Петербург, 18 марта. Переболевшие коронавирусной инфекцией петербуржцы могут пройти реабилитацию в стационарах.

По состоянию на данный момент реабилитацию после коронавируса в городе прошли уже более 10 тыс. человек. Поддержка людей, которые переболели COVID-19 является важной задачей медиков. Такое заявление сделали в администрации Петербурга.

«Петербуржцы, переболевшие коронавирусом, особенно пожилые люди, нуждаются в реабилитации. Нужно расширять систему постковидной реабилитации, увеличивать количество коек для восстановительного лечения», — сказано в сообщении.

Петербург одним из первых городов России оказал помощь такого рода. Койки для реабилитации в центре восстановительного лечения и реабилитации городской больницы № 40 появились еще весной прошлого года.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусной инфекции реабилитацию от нее в стационарных условиях прошли более 3 тыс. человек. Медики считают, что всего пройти через эту процедуру нужно 14 816 петербуржцам.

Не так давно Смольный отчитался об отсутствии тяжелых реакций на вакцину от COVID-19 в Петербурге. Согласно официальным данным, за все время проведения процедуры в городе не было выявлено тяжелых реакций на прививку.