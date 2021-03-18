Находящийся в международном розыске мигрант пойман полицией Петербурга

Санкт-Петербург, 18 марта. Петербургские правоохранители задержали 25-летнего уроженца Средней Азии, находящегося в международном розыске за жестокое избиение владельца магазина у себя на родине.

Правонарушитель смог сбежать из родной страны, но оказался в руках российской полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Учитывая конфликтные наклонности мигранта, на задержание полицейские прибыли вместе с бойцами Росгвардии. Известно, что в Петербурге приезжий работал на стройке. Его задержали в арендуемой квартире, где кроме разыскиваемого проживали и другие мигранты. Легальность их нахождения в России проверяют специалисты.

Отток трудовых мигрантов может затормозить темпы строительства жилья на Дальнем Востоке, сообщает Deita.