Пятилетняя девочка погибла при падении из окна дома на Туристской

Санкт-Петербург, 18 марта. Из окна на 13-м этаже одного из домов выпала пятилетняя девочка. Травмы, полученные в результате падения, оказались смертельными.

Тело ребенка нашли на крыше магазина. По данным источника в правоохранительных органах, девочка находилась в квартире с бабушкой. Родителей дома не было.

Очевидцы рассказали, что бабушка пошла в аптеку и оставила внучку одну, девочка вскоре тоже решила выйти на улицу. Она надела верхнюю одежду и открыла окно, облокотившись на раму. Через несколько мгновений малышка выпала из окна. Перед падением соседи слышали крик: «Зайди домой!»

Причины падения ребенка выясняют следователи Новочебоксарска: 11-летний школьник упал с 25-го этажа, сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации.