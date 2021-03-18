Суд Петербурга не поверил в версию уволенного врача об отмене турецкого рейса

Санкт-Петербург, 18 марта. Врач обратилась в Колпинский районный суд с иском на действия руководства городской больницы. Женщину уволили в начале пандемии из-за прогулов.

Как утверждает медик, ее отсутствие на работе было вынужденным. В начале пандемии она не смогла вернуться из Турции вовремя из-за якобы отмененных рейсов и закрытия границ. Уволенная женщина обратилась в суд, попросила 50 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный вред и восстановление себя на работе.

Однако в ходе заседания суд обнаружил различные несостыковки в показаниях «потерпевшей», и даже фальсификацию некоторых документов. В частности, предоставленная врачом справка об отмене рейса оказалась «липовой». Рейса не было в принципе, сообщает «Царьград».

Улетая в отпуск, медик не позаботилась об обратном билете. Сейчас предъявленный больнице иск может обернуться делом для самой уволенной женщины.