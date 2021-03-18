Транспортную доступность Кронштадта повысят с помощью проекта «Остров фортов»

Санкт-Петербург, 18 марта. Туристско-рекреационный кластер «Остров фортов» повысит транспортную доступность Кронштадта. В рамках проекта построят дома, общественные пространства и дорожную инфраструктуру.

На территории Кронштадта появятся музейные комплексы, гостиница, жилые кварталы и экспозиционные пространства. Власти Санкт-Петербурга обсудили с руководителем проектного офиса Ксенией Шойгу промежуточные итоги работы по комплексному развитию города-порта.

Одной из важнейших задач проекта назвали обеспечение транспортной доступности острова. В Кронштадте построят объекты дорожной инфраструктуры, в том числе и автомобильную парковку на 630 машин. В рамках проекта появится пешеходная набережная от Морского портового комплекса до сквера «Инчхон». Планируется реконструировать часть Цитадельского шоссе.

В бюджет города заложены затраты на разработку проектно-сметной документации. Реконструкция развязки с КАД в Кронштадте будет финансироваться из федерального бюджета, сообщили в Смольном.

Жителям Кронштадта пообещали отремонтировать восемь спортивных площадок до конца текущего года. На данный момент в городе действуют 25 многофункциональных спортивных зон для занятий круглый год.