Подлодка «Ленинский комсомол» станет экспонатом музея в Кронштадте

Кронштадт, 18 марта. Вместе с культурно-туристическим кластером Кронштадт получит филиал Музея военно-морской славы. Его первым экспонатом станет советская подлодка «Ленинский комсомол».

Сроки создания масштабного кластера администрация Санкт-Петербурга обсудила с руководителем проекта «Остров фортов» Ксенией Шойгу. Общая площадь строительства составит свыше 300 тысяч квадратных метров, и после окончания строительства у Кронштадта появится морская гавань, лицей, две гостиницы, парк и детские площадки.

Отдельным пунктом для обсуждения стал и филиал Музея военно-морской славы. Его ключевым экспонатом будет отреставрированная советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол». В рамках проекта создания культурного кластера также будут отреставрированы и старые форты Кронштадта: «Александр I», «Кроншлот» и «Петр I».

В городе также появятся три уникальные выставки, посвященные истории Кронштадтского восстания 1921 года. Их организуют при участии Государственного музея политической истории и Военно-медицинского музея.

Ранее канал «360» рассказал, что администрация Санкт-Петербурга также планирует сделать исторический центр Кронштадта исключительно пешеходным из-за растущего интереса к острову у туристов.