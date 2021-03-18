Научный центр мирового уровня начал работать в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 марта. Созданный в формате консорциума научный центр мирового уровня «Передовые цифровые технологии» в Петербурге приступил к исследованиям, сообщает пресс-служба городской администрации.

В конце 2020 года он выиграл соответствующий конкурс Министерства науки и высшего образования России и получил грант из федерального бюджета. В состав центра вошли Санкт‑Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт‑Петербургский государственный морской технический университет и Тюменский государственный университет и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.

«Исследования ведутся в сфере цифрового проектирования, математического и суперкомпьютерного моделирования, технологий «умного» производства, а также искусственного интеллекта, роботизированных систем и материалов нового поколения», — уточнили в пресс-службе.

В число разработок центра входят робототехнические комплексы, бионические конструкции, интеллектуальные системы планирования и цифровые двойники промышленных изделий. Ожидается, что впоследствии они будут использоваться на отечественных предприятиях, в том числе работающих в сфере добычи полезных ископаемых, строительства и медико-биологической отрасли.

В начале марта в Северной столице начал работать еще один научный центр — «Цифергауз», специализирующийся на развитии искусственного интеллекта (ИИ) и роботизации нефтегазовой отрасли. В нем действуют девять лабораторий по работе с ИИ и управлению роботами, а также разработке промышленных гаджетов и датчиков телеметрии.

Центр «Передовые цифровые технологии» является в Петербурге не единственным научным учреждением мирового уровня. Аналогичный статус имеет научно-образовательный центр «Искусственный интеллект в промышленности», отмечает «Петербургский дневник».