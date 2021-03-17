Визажист и волонтеры Петербурга помогли женщине-ветерану преобразиться к празднику

Санкт-Петербург, 17 марта. Активисты Общероссийского народного фронта в Петербурге сделали незабываемый подарок для Марии Копыловой на 8 Марта. Они пригласили в гости к женщине профессионального визажиста.

Участники общественного движения на протяжении последних лет регулярно навещают ветерана Великой Отечественной войны Марию Александровну. Они общаются с ней на интересные темы, помогают решать различные бытовые вопросы.

В свой последний визит волонтеры Общероссийского народного фронта совместно с движением «Молодежка. ОНФ» сделали необычный подарок Марии Копыловой в Международный женский день. К женщине пришла профессиональный визажист и помогла ей преобразиться, помолодеть на несколько лет и почувствовать себя привлекательной.

Стилист создал Марии Александровне новый образ. Аккуратная прическа и свежий макияж подняли настроение женщине в праздник, приободрили ее. После визита волонтеров ветеран вместе со своей подругой отправилась в театр.

Мария Александровна была удостоена медали «За оборону Ленинграда». Однако женщина утратила награду во времена Великой Отечественной войны. Петербурженка три десятилетия пыталась восстановить медаль. Справедливость была восстановлена после обращения ветерана на Прямую линию с президентом Владимиром Путиным в прошлом году.

Медаль «За оборону Ленинграда» — одна из первых наград государственных наград Великой Отечественной войны. Ее вручали защитникам города. Порядка 1,5 миллиона мирных жителей и военных получили ее за проявленный героизм.

Волонтеры Общероссийского народного фронта помогают людям во всех регионах страны. Так, благодаря помощи активистов жители полуразрушенных бараков в Тульской области переехали в новые квартиры.