Депутаты петербургского ЗакСа поддержали закон о зимних террасах кафе

Санкт-Петербург, 17 марта. Петербургские депутаты приняли в первом чтении проект закона, который позволяет владельцам предприятий общепита выставлять на улицы террасы даже зимой.

Сооружения должны быть утепленными, чтобы гости кафе и ресторанов чувствовали себя комфортно. Соответствующая идея пришла к чиновникам во время пандемии коронавирусной инфекции. Целью инициативы является помощь предпринимателям с дополнительным доходом.

Однако многих депутатов ЗакСа смутило, что рестораторы загромоздят террасами исторический центр Северной столицы. При этом плюсами станет увеличение количества посадочных мест, появление дополнительных вакансий и рост поступлений в казну города. Эксперимент предложили продлить до 31 декабря 2023 года.

Ресторанная пища начала дорожать вслед за продуктами. Владельцы предприятий общепита ищут выход из положения и стараются минимизировать затраты. Так, учреждения возвращают на фудкорты пластмассовую посуду и отказываются от салфеток высокого качества.