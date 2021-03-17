Исаакиевский собор не намерены передавать РПЦ

Санкт-Петербург, 17 марта. Вопрос о передаче государственного музея-памятника Исаакиевский собор в ведение Русской православной церкви (РПЦ) не стоит в повестке, сообщил директор учреждения Юрий Мудров.

Такой ответ он дал на вопрос журналиста о том, поступало ли от РПЦ обращение на тему передачи собора в безвозмездное пользование, пишет газета «Культура».

Мудров также отметил, что архиерей РПЦ, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий ежемесячно проводит в соборе службы и часто выражает благодарность за его хорошее содержание и успешно проведенные реставрационные работы.

Исаакиевский собор находится в собственности Северной столицы и охраняется на федеральном уровне. Здание входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Проведение богослужений в соборе возобновлено с 1990 года.

Ранее в Петербурге была распространена информация о том, что в ведение РПЦ может быть передан храм Спаса на Крови. Впоследствии выяснилось, что она была фейком. Политолог, политтехнолог и директор городского Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил, кому и зачем могло быть нужно тиражировать такие сведения.