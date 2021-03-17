Кондитер из Петербурга поделился историей создания сладкого «Хищника»

Санкт-Петербург, 17 марта. Жительница Санкт-Петербурга изготавливает сладкие фигурки в качестве хобби. Несмотря на это, одна из ее работ выиграла в престижном конкурсе сладостей Cake International.

Жюри британского конкурса оценила ее сладкого «Хищника» в номинации «Декоративные статуэтки». Себестоимость материалов, из которого был изготовлен персонаж одноименного фильма, составила около 1,5 тыс. руб. По словам мастерицы Татьяны Холодцовой, фигурку она оставит себе и продавать ее не станет.

Фигурка «Хищника» занимает 34 см в высоту. Сделана она из сладкого шоколада. Листва вокруг же состоит из окрашенной пищевыми красителями вафельной бумаги. Петербурженка полностью соблюла правила соревнования: все детали выполнены из съедобных материалов.

«Некоторые говорят, что «Хищник» получился очень мрачным. Я делаю и девочек в цветастых платьях – это тоже интересно, но, когда этой милоты много, хочется чего-то более строгого», — сказала кондитер в комментарии «Петербургскому дневнику».

Самой сложной задачей в работе женщина назвала создание структур. Добиться должного эффекта у кондитера получилось благодаря использованию шоколадной мастики и пищевых красителей. В итоге ее работу по достоинству оценили в рамках престижного конкурса Cake International, который проводился в Великобритании.