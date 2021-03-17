Средняя сумма взятки в Петербурге за два года увеличилась на 65%

Санкт-Петербург, 17 марта. Полиция города рассказала о том, что дела о взятках составляют половину коррупционных преступлений в Северной столице. Средняя сумма взяток выросла, по сравнению с 2019 годом.

Почти 500 коррупционных преступлений выявили правоохранители в Санкт-Петербурге за 2020 год. Почти половина из них — 254 дела — касается взяток, рассказал врио начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Баранов во время своего отчета в городском парламенте.



Также стала известна средняя сумма взяток — 287 тыс. рублей. В 2019 году этот показатель был на порядок ниже и составлял 174 тыс. рублей. По словам Баранова, такой рост говорит об успешной борьбе с коррупционными преступлениями. Брать взятки стало сложнее и опаснее, и злоумышленники, вымогая деньги, увеличивают «плату за риск».

Ранее сообщалось, что петербуржец оказался под следствием из-за взятки сотруднику ДПС.