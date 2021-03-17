Три пункта вакцинации приостановили работу в ТЦ Петербурга

Санкт-Петербург, 17 марта. Приостановлена работа трех пунктов вакцинации от COVID-19 в торговых центрах Санкт-Петербурга из-за недостатка первой дозы препарата.

Сотрудники трех пунктов сообщили о дефиците первой дозы вакцины «Спутник V», со второй дозой проблем нет. До поступления новой партии препарата работа пунктов временно приостановлена.

Ранее сообщалось об окончательном закрытии пункта вакцинации в торговом центре «Маршал». На данный момент в Северной столице без записи можно пройти вакцинацию в четырех ТЦ: «Охта Молл», «Невский центр», «Гранд Каньон» и «Леруа Мерлен». Вакцины в этих пунктах достаточно, сообщает пресс-служба комздрава Петербурга.

В мегаполисе работает около 100 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Существует запас препарата в количестве 32 000 доз, этого хватит на семь или восемь дней — с учетом нынешнего темпа вакцинации.

Власти Санкт-Петербурга зафиксировали спад заболеваемости коронавирусом в городе. За прошедшую неделю падение показателей составило 26% по отношению к предыдущему периоду. Однако специалисты отметили нестабильность спада.