Международный форум «Экология большого города» откроется в Петербурге 23 марта

Санкт-Петербург, 17 марта. Крупнейшее на Северо-Западе конгрессно-выставочное мероприятие в области охраны окружающей среды, международный форум «Экология большого города» , пройдет в Петербурге 23−25 марта.

Данный форум станет уже XX, участие в нем примут более 3 тыс. экспертов. Среди них: представители комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности администрации Северной столицы, городской ассоциации экологического партнерства, а также ведущих отраслевых компаний.

В рамках деловой программы состоится 28 круглых столов, конференций и заседаний. Эксперты обсудят развитие познавательного туризма на особо охраняемых природных территориях, безопасность городской среды и реформы в области природоохранного законодательства. Частью мероприятия, которое пройдет на площадке выставочного центра «Экспофорум», традиционно станет XXI Международный экологический форум «День Балтийского моря».

Северная столица часто принимает форумы различных масштабов. В июне в городе в очередной раз пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Участие в нем в очной форме примет президент России Владимир Путин.