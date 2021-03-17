Школьного учителя задержали под Петербургом за развращение учеников

Санкт-Петербург, 17 марта. Правоохранители подозревают педагога нескольких учебных заведений Петербурга в педофилии.

Накануне к следователям Всеволожска обратился 35-летний житель Петербурга, который рассказал, что учитель соблазнял его 13-летнего сына и трогал за половой орган. Преступление было совершено в период с октября по ноябрь 2020 года.

Также в полицию поступило заявление 20-летнего студента, который сообщил, что два года, с 2010 по 2012, он тоже был жертвой своего учителя.

СК возбудил уголовное дело, в рамках которого задержали 60-летнего подозреваемого. В ходе обыска в квартире у него изъяли технику и цифровые носители, а также пододеяльники с множественными биологическими следами. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее в Петербурге арестовали мужчину, развратившего пятиклассника в коммунальной квартире.