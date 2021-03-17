Петербургская полиция задержала отца-садиста, по вине которого умерла его дочь

Санкт-Петербург, 17 марта. Житель Васильевского острова больше года истязал родную дочь. Ее нашли мертвой. Отца погибшей задержали.

Трагедия произошла в начале января. Медики сообщили в полицию, что обнаружили в доме на Наличной улице тело восьмиклассницы. Ребенка без признаков насильственной смерти нашла ее мать.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело через месяц. В совершении преступления заподозрили отца школьницы. По данным следствия, 48-летний мужчина целый год регулярно избивал свою дочь и совершал иные действия насильственного характера.

Девочка не смогла перенести моральные и физическими страдания. У ребенка началась депрессия, а позже ее нашли мертвой. Отца погибшей школьницы задержали на Малом проспекте.

Мать, которая избила дочь в Домодедове, могут привлечь к административной ответственности, сообщал ранее телеканал «360«. Женщина ударила своего ребенка. Видео с инцидентом попало в Сеть. Семьей сразу заинтересовались органы опеки и правоохранители.