Садоводы Ленобласти обратились к Путину из-за стройки железной дороги через жилой массив

Санкт-Петербург, 17 марта. Владельцы садоводств обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос об отмене строительства железной дороги.

Люди просят не допустить реализации проекта, из-за которого сотни жителей Ломоносовского района могут оказаться на улице или, в лучшем случае, рискуют остаться жить вблизи движения поездов.

«Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам Ленинградской области, Санкт-Петербурга, России с призывом объединиться и не допустить осуществления данного проекта. Мы призываем общественность к сбору подписей за отмену решения о строительстве ЮЗЖО в близи наших СНТ», — пишут местные жители.

Речь идет о реализации концепции по развитию железнодорожной инфраструктуры. Ее цель — это организация пригородных и внутригородских пассажирских перевозок в Санкт-Петербургском железнодорожном узле. Дома и дачи жителей садоводств в Пениковском сельском поселении оказались под угрозой из-за глобальных планов по строительству железной дороги. Огромная территория, где планируется стройка, была освоена дачниками еще в 60-х годах XX века. Там проживает порядка 10 тыс. людей. Местные жители переживают, что большая стройка негативно скажется на экологии, здоровье и качестве жизни людей, среди которых немало детей и пенсионеров.