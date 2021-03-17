Безработные петербуржцы устроили стрельбу из автомата на Маршала Казакова

Санкт-Петербург, 17 марта. Двое мужчин устроили стрельбу из охолощенного автомата в Северной столице, чем сильно напугали жителей города.

Сообщение о стрельбе около дома 82 по улице Маршала Казакова поступило от местного жителя, сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области. Петербуржец заметил двоих неизвестных, направляющихся с оружием в сторону Финского залива.

Полицейские незамедлительно отправились на указанное место для проверки информации и обнаружили двух предполагаемых стрелков. Ими оказались безработные местные жители 27 и 32 лет. Правоохранители изъяли у подозреваемых охолощенный светозвуковой автомат, а также возбудили уголовное дело о хулиганстве. К счастью в результате стрельбы никто не пострадал.

Челябинские силовики поздравили женщин с 8 Марта стрельбой из автоматов, сообщает URA.RU.