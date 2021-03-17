В Петербурге начнутся работы по соединению ЗСД с Широтной магистралью

Санкт-Петербург, 17 марта. Подключение Западного скоростного диаметра (ЗСД) к Широтной магистрали скоростного движения (ВСД), согласно плану властей Санкт-Петербурга, вступает в активную стадию.

По данным портала госзакупок, комитет по развитию транспортной инфраструктуры города ищет подрядчика, который подготовит территорию севернее развязки с Благодатной улицей. Заявки принимаются до 7 апреля, а максимальная стоимость указана в размере 6,5 млрд рублей. Финансирование в течение трех лет составит 1,6 млрд, 3,9 млрд и 1 млрд рублей соответственно. Завершить работы необходимо до 15 ноября 2023 года.

Ожидается, что протяженность шестиполосной трассы от ЗСД до Витебского проспекта составит 2,6 км, а ее пропускная способность — до 70 тысяч транспортных средств в сутки. Сооружением развязки займется российско-турецкая компания «ПУСК-ЛИМАК-Север».

Перспективный проект призван улучшить транспортную ситуацию, связав диаметр и перспективную магистраль на востоке города. В ближайшие годы единая транспортная сеть сможет разгрузить радиальные направления.