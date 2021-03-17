Директор гимназии в Петербурге оштрафована после заражения учеников коронавирусом

Санкт-Петербург, 17 марта. Суд вынес приговор в отношении директора гимназии. Нарушение санитарных мер привело к заболеванию детей коронавирусом.

По данным объединенной пресс-службы городских судов, в 2020 году медики выявили пять случаев заражения данной инфекцией. Проверка показала, что в образовательном учреждении не соблюдались санитарно-гигиенические нормы. Надзорный орган установил, что на входе был сломан дозатор с антисептиком, помещения не проветривались, влажная уборка с использованием обеззараживающих средств не проводилась.

Даже расписание звонков не было оптимизировано таким образом, чтобы минимизировать количество контактов между детьми из разных классов.

Руководитель образовательного учреждения согласилась с фактом нарушения законодательства. Ей придется заплатить штраф в размере 25 тыс. рублей.

Претензии к санитарным условиям есть у родителей учеников одной из пермских школ. На кадры попал момент, где повар накладывала детям еду голыми руками, сообщало URA.RU.