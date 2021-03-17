Японскую технологию ремонта дорожных ям начали тестировать в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 марта. Дорожные ямы в Санкт-Петербурге начнут устранять по японской технологии, тестирование материала уже началось в городе.

Материал называется «Аквапатч». На тестовой укладке присутствовала вице-консул Генерального консульства Японии Эцука Симода. Специалисты комитета по благоустройству провели тестирование технологии на трех проблемных участках проезжей части. Для проверки эффективности укладку инновационного материала производили в разных условиях: на подготовленную поверхность, в просушенную яму с неровными краями и на участок с водой. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Иностранные партнеры утверждают, что через пол часа после укладки по заплаткам можно пускать движение транспортного потока. «Аквапатч» сможет обеспечить оперативное устранение дорожных дефектов в различных погодных условиях, заявили в Смольном.

О сохранении границ мемориального комплекса «Оборонительный рубеж «Ижора» рассказали в пресс-службе вице-губернатора Николая Линченко, отвечающего за строительный блок Смольного. На территории антенного поля сохранилось четыре дота, рассказал волонтер изданию «Петербургский дневник». При установке границ комплекса пообещали учесть мнение местных жителей, которые высказались против строительства церкви на антенном поле.