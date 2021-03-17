Черноморский циклон принесет в Петербург тепло до +2 градусов

Санкт-Петербург, 17 марта. Периферия обширного циклона, центр которого находится над северо-западом Черного моря, сформирует погоду в Северной столице.

Жителей и гостей Санкт-Петербурга ожидает облачная погода с мокрым снегом. На улицах будет гололедица, рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Столбики термометров в городе на Неве покажут от 0 до +2 градусов тепла, а в Ленинградской области — от −2 до +3 градусов.

В Северной столице также подует северный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление изменится и составит 762 мм ртутного столба, что выше установленной климатической нормы, заметил эксперт.

В то же время в Москве на протяжении недели ожидаются понижение температуры и незначительные осадки. Информацией об этом поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.