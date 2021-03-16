Пострадавшую от избиения сиделки блокадницу навестили следователи

Санкт-Петербург, 16 марта. Офицеры Следственного комитета не остались равнодушными и пришли с подарками к 98-летней петербурженке, которая пострадала от рук сиделки.

Блокаднице оказали поддержку и предоставили всю необходимую помощь. Офицеры также направили письмо в Комитет по социальной политике города, в котором попросили предоставить пенсионерке путевку в санаторий.

В СК сообщили, что расследование уголовного дела о покушении на убийство продолжается. Сейчас подозреваемая находится под стражей. Уголовное производство находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

«Защита прав потерпевших — один из приоритетов в деятельности Следственного комитета, и особенно это касается случаев, когда преступным посягательствам подвергаются пожилые люди, ветераны», — отметили в СК.

Напомним, сиделка, будучи пьяной, напала на свою 98-летнюю подопечную и угрожала ее убить. На шум пришли соседи и вызвали полицию. Пенсионерка получила телесные повреждения и была госпитализирована.