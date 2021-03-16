Жена сообщила о пропаже косоглазого мужа в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 марта. Петербуржец с косоглазием без вести пропал несколько дней назад, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Супруга пропавшего обратилась в полицию, так как муж два дня не выходил на связь. Она сообщила, что у ее возлюбленного косит правый глаз, на плече у мужчины татуировка в виде пантеры. Позднее женщина попросила прекратить поиски мужа, так как он вернулся домой. Заявительница заверила, что не имеет ни к кому претензий.

Недавно в Волгограде пропала мать двоих детей. Женщина ушла в банк и не вернулась домой. Поиском пропавшей занимаются правоохранители и волонтеры.