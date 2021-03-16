Петербургского бизнесмена чуть не зарезали в парадной

Санкт-Петербург, 16 марта. Петербургский бизнесмен получил ножевое ранение в парадной. Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Нападение произошло в доме по Баскову переулку. Предприниматель повздорил с неработающим гражданином. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой мужчина нанес бизнесмену ножевые ранения.

Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Нападавшего отправили в больницу с переломом лодыжки. Правоохранители задержали подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

Другое нападение с ножом недавно произошло в Самаре. Там школьник напал с холодным оружием на сверстника. Пострадавший получил удар в лопатку, его госпитализировали, сообщал телеканал «360».