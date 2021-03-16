Взрывоопасная колба пролежала в лаборатории петербургского ФТИ более 20 лет

Санкт-Петербург, 16 марта. Колба с ядовитым и взрывоопасным диоксидом хлора, найденная в Физико-техническом институте имени Иоффе, могла много лет пролежать незамеченной в одном из шкафов.

Колба, содержащая ядовитый и взрывоопасный диоксид хлора, пролежала в шкафу одной из лабораторий на седьмом этаже Физико-технического института имени Иоффе более двадцати лет. Обнаружена она была случайно, когда сотрудники решили сделать небольшой ремонт и стали разгружать мебель от содержимого.

Ранее сообщалось, что сразу после обнаружения взрывоопасной колбы в институте была объявлена тревога. Всего из здания были эвакуированы 80 человек.