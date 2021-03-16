Правоохранители расследуют дело о загадочной смерти пенсионерки в Елизаветинской больнице

Санкт-Петербург, 16 марта. Пенсионерка пробила голову и умерла от полученных травм в стенах Елизаветинской больницы. При госпитализации ей ставили другой диагноз.

Следователи начали расследование по факту гибели 87-летней петербурженки. По данным следствия, женщина попала в Елизаветинскую больницу Калининского района еще в конце ноября прошлого года, но спустя неделю ее бездыханное тело обнаружили в палате. После проведения судмедэкспертизы выяснилось, что пенсионерка умерла от черепно-мозговой травмы.

Однако, как сообщил ФАН источник в медицинских кругах, это был далеко не тот диагноз, который в результате стал причиной гибели женщины. Изначально пенсионерку положили на лечение легких. Правоохранительные органы проводят проверку, им предстоит установить обстоятельства смерти гражданки.

Ранее телеканал «360» сообщал о смерти женщины, которая привезла на лечение в Сочи свою дочь-инвалида. У нее обострился диабет и врачи не смогли спасти ее.