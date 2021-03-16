В Санкт-Петербурге конфликт двух автомобилистов перерос в стрельбу и поножовщину

Санкт-Петербург, 16 марта. Конфликт между водителем иномарки и пассажиром перерос в стрельбу и поножовщину. Об инциденте сообщили сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия.

Конфликт между мужчинами произошел в районе Купчино на Бухарестской улице. Водитель автомобиля выстрелил из ракетницы, а затем догнал оппонента и нанес ему семь ударов ножом. Полиция устанавливает, что именно стало причиной такого агрессивного поведения.

«Нападавший на автомобиле скрылся. Потерпевший с огнестрельным ранением и множественными колото-резаными ранениями в тяжелом состоянии был госпитализирован», — сообщили в пресс-службе петербургского управления МВД.

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленник пока не задержан, полиция ведет его поиски.

Некоторое время назад петербургский пенсионер нанес ножевые ранения своему зятю и знакомому после того, как они пришли к нему в квартиру из-за прорыва трубы. По информации ФАН, инцидент произошел в деревне Горбунки.