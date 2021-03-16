Люди эвакуированы из Физико-технического института имени Иоффе из-за угрозы взрыва

Санкт-Петербург, 16 марта. Сотрудников и учащихся Физико-технического института имени Иоффе эвакуировали из-за угрозы взрыва в здании. О происшествии сообщили очевидцы.

Согласно предварительным данным, в лаборатории института, которая расположена на Политехнической улице, обнаружили колбу с разложившимся диоксидом хлорида. Из-за этого существует опасность отравления и угроза взрыва. Из здания вывели около 300 человек.

Ранее срочная эвакуация произошла в гимназии №14 «Университетская» на проспекте Карла Маркса в Новосибирской области. По информации Федерального агентства новостей, проверка учебного заведения была проведена после сообщения о минировании здания, которое поступило в местное отделение полиции.