Жители Петербурга стали реже заболевать коронавирусной инфекцией

Санкт-Петербург, 16 марта. Власти Санкт-Петербурга зафиксировали спад показателей недельной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Они снизились на 26%.

Недельная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Северной столице снизилась на 26%. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Всего в городе за прошлую неделю было зафиксировано 5 835 случаев заболевания COVID-19. Общее количество госпитализированных пациентов с коронавирусом и пневмонией также снизилось на 14,1% по сравнению с прошлой неделей и на 8,9% при сравнении двухнедельных сумм. Врачи подчеркнули, что снижение распространения инфекции в Санкт-Петербурге является трендом. Однако оно происходит медленно и нестабильно.

Показатели смертности в Петербурге также снизились. За минувшие семь дней от коронавирусной инфекции скончались 298 пациентов. Неделей ранее врачи насчитали 311 летальных исходов. Согласно статистике, предоставленной Смольным, процедуру вакцинации прошли 305 тысяч человек.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что эпидемиологическая ситуация в стране позволяет постепенно снимать ограничительные меры по коронавирусу. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы представителей СМИ.